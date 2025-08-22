Itinéraire VTC N°4 De Cozes à Meschers-sur-Gironde Cozes Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°4 De Cozes à Meschers-sur-Gironde

Itinéraire VTC N°4 De Cozes à Meschers-sur-Gironde Rue des Trois Moulins (départ) 17120 Cozes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Entre fleuve et coteaux, au fil de petits villages nichés aux creux de vallons, vous relierez Cozes à Meschers‑sur‑Gironde et vice‑versa.

https://sports-nature.agglo-royan.fr/velos +33 5 46 08 21 00

English :

Between river and hillsides, through small villages nestled in the hollows of valleys, you’ll link Cozes to Meschers?sur?Gironde and vice versa.

Deutsch :

Zwischen Fluss und Hügeln, entlang der kleinen Dörfer, die sich in die Täler schmiegen, verbinden Sie Cozes mit Meschers?sur?Gironde und umgekehrt.

Italiano :

Tra il fiume e le colline, passando per piccoli villaggi incastonati nelle cavità delle valli, collegherete Cozes a Meschers sur Gironde e viceversa.

Español :

Entre el río y las colinas, pasando por pequeños pueblos enclavados en los huecos de los valles, enlazará Cozes con Meschers-sur-Gironde y viceversa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme