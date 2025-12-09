La Route des Cardinaux Cozes St Bonnet sur Gironde Cozes Charente-Maritime

La Route des Cardinaux Cozes St Bonnet sur Gironde

La Route des Cardinaux Cozes St Bonnet sur Gironde Route de la Grande Borne 17120 Cozes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Les décors se succèdent et ne ressemblent pas vous vous imprégnez d’ambiances plurielles entre les petites églises, l’estuaire et les marais. Cette randonnée est particulièrement adaptée pour les cavaliers déjà expérimentés.

+33 5 46 08 21 00

English :

One scenery follows another, and no two are alike: you’ll be immersed in a variety of atmospheres, from small churches to the estuary and marshes. This tour is particularly suitable for experienced riders.

Deutsch :

Die Szenerien folgen aufeinander und gleichen sich nicht: Sie nehmen die vielfältigen Stimmungen zwischen den kleinen Kirchen, der Mündung und den Sümpfen in sich auf. Dieser Ritt ist besonders für erfahrene Reiter geeignet.

Italiano :

Il paesaggio non è mai lo stesso: sarete immersi in una varietà di atmosfere, dalle chiesette all’estuario e alle paludi. Questo tour è particolarmente adatto a ciclisti esperti.

Español :

El paisaje nunca es el mismo: se sumergirá en una gran variedad de ambientes, desde las pequeñas iglesias hasta la ría y las marismas. Este recorrido está especialmente indicado para jinetes experimentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme