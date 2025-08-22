Circuit VTT n°124 / Besançon Besançon Doubs

Circuit VTT n°124 Besançon En VTT assistance électrique Difficile

Circuit VTT n°124 Besançon FORET DE CHAILLUZ Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 23400.0

Le parcours vous emmènera aux limites de la forêt de Chailluz. Après les fermes équestres, les choses sérieuses commenceront une longue ascension, ponctuée de portions raides vous conduira jusqu’au sommet de la crête, au Fort de la Dame Blanche. S’en suivra une descente rapide et technique. Une fin de parcours au milieu des hétraies-sapinières permettra d’enchainer des phases ludiques à allure vives et énergiques.

English :

The route will take you to the edge of the Chailluz forest. After the horse farms, the serious stuff will begin: a long ascent, punctuated by steep portions, will lead you to the top of the ridge, to the Fort of the Dame Blanche. A fast and technical descent will follow. The end of the course in the middle of the hetraies-sapinières will allow you to link up playful phases at a lively and energetic pace.

Deutsch :

Die Strecke führt Sie an die Grenzen des Waldes von Chailluz. Nach den Reiterhöfen wird es ernst: Ein langer Anstieg mit steilen Abschnitten führt Sie bis zum Gipfel des Bergkamms, dem Fort de la Dame Blanche. Danach folgt ein schneller und technischer Abstieg. Am Ende der Strecke inmitten von Tannenwäldern können Sie spielerische Phasen in schnellem und energischem Tempo einlegen.

Italiano :

Il percorso vi porterà ai margini della foresta di Chailluz. Dopo gli allevamenti di cavalli, inizia il lavoro serio: una lunga salita, punteggiata da tratti ripidi, vi porterà in cima alla cresta, al Fort de la Dame Blanche. Segue una discesa rapida e tecnica. La fine del percorso, in mezzo alle brughiere e alle foreste di abeti rossi, vi permetterà di collegare le fasi ludiche a un ritmo sostenuto ed energico.

Español :

La ruta le llevará hasta el límite del bosque de Chailluz. Después de las granjas de caballos, empieza lo serio: una larga subida, salpicada de tramos empinados, le llevará a la cima de la cresta, al Fort de la Dame Blanche. A continuación, un descenso rápido y técnico. El final del recorrido, en medio de brezales y bosques de abetos, le permitirá enlazar fases lúdicas a un ritmo rápido y enérgico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data