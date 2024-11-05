Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Raon-l’Étape Vosges
Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Raon-l’Étape Vosges vendredi 1 août 2025.
Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Adultes En VTT Difficile
Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Avenue Faidherbe 88110 Raon-l’Étape Vosges Grand Est
Durée : Distance : 18000.0 Tarif :
Circuit noir
Départ lieu-dit « Première Sapinière ». Depuis le centre de Raon l’Etape, direction la gare, 1ère à gauche après le passage à niveau.
Curiosités roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.
Difficile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
English :
Black circuit
Departure: place called « Première Sapinière ». From the centre of Raon l’Etape, head towards the station, 1st left after the level crossing.
Curiosities: Joli Bois Rock, Roches de Faucompierre, Col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.
Deutsch :
Schwarzer Rundweg
Start: Ortsteil « Première Sapinière ». Vom Zentrum von Raon l’Etape aus in Richtung Bahnhof, 1. links nach dem Bahnübergang.
Sehenswürdigkeiten: roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.
Italiano :
Circuito nero
Punto di partenza: luogo chiamato « Première Sapinière ». Dal centro di Raon l’Etape, dirigersi verso la stazione, la prima a sinistra dopo il passaggio a livello.
Luoghi di interesse: Roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, Col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.
Español :
Circuito negro
Punto de partida: lugar llamado « Première Sapinière ». Desde el centro de Raon l’Etape, ir en dirección a la estación, 1ª a la izquierda después del paso a nivel.
Lugares de interés: Roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, Col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Système d’information touristique Lorrain