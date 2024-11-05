Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Raon-l’Étape Vosges

Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Raon-l’Étape Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Adultes En VTT Difficile

Circuit vtt n°2 Raon L’Etape Avenue Faidherbe 88110 Raon-l’Étape Vosges Grand Est

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Circuit noir

Départ lieu-dit « Première Sapinière ». Depuis le centre de Raon l’Etape, direction la gare, 1ère à gauche après le passage à niveau.

Curiosités roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.

Difficile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Black circuit

Departure: place called « Première Sapinière ». From the centre of Raon l’Etape, head towards the station, 1st left after the level crossing.

Curiosities: Joli Bois Rock, Roches de Faucompierre, Col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.

Deutsch :

Schwarzer Rundweg

Start: Ortsteil « Première Sapinière ». Vom Zentrum von Raon l’Etape aus in Richtung Bahnhof, 1. links nach dem Bahnübergang.

Sehenswürdigkeiten: roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.

Italiano :

Circuito nero

Punto di partenza: luogo chiamato « Première Sapinière ». Dal centro di Raon l’Etape, dirigersi verso la stazione, la prima a sinistra dopo il passaggio a livello.

Luoghi di interesse: Roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, Col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.

Español :

Circuito negro

Punto de partida: lugar llamado « Première Sapinière ». Desde el centro de Raon l’Etape, ir en dirección a la estación, 1ª a la izquierda después del paso a nivel.

Lugares de interés: Roche du Joli Bois, Roches de Faucompierre, Col de Trace, Chaudron des Fées, Pierre d’Appel, Roches des Corbeaux, Roche du Coucou, Plateau des Lèches, Roche du Renard, Tête de Répy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Système d’information touristique Lorrain