Circuit VTT N°22 Circuit de la Saintonge boisée

Circuit VTT N°22 Circuit de la Saintonge boisée Maison de la Forêt 17210 Montlieu-la-Garde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit qui se déroule entièrement dans la forêt de la Double Saintongeaise. Vous pourrez découvrir, nichés au coeur de celle-ci dans leur écrin, les célèbres lacs bleus du sud de la Haute-Saintonge et de la Charente-Maritime.

+33 5 17 24 03 47

English :

Circuit which takes place entirely in the forest of the Double Saintongeaise. You will discover, nestled in the heart of it, the famous blue lakes of the south of the Haute-Saintonge and Charente-Maritime.

Deutsch :

Rundweg, der vollständig durch den Wald der Double Saintongeaise führt. Sie können die berühmten blauen Seen des südlichen Haute-Saintonge und der Charente-Maritime entdecken, die sich im Herzen desselben in ihre Schatulle schmiegen.

Italiano :

Questo tour si svolge interamente nella foresta del Double Saintongeaise. Potrete scoprire, immersi nel cuore della foresta, i famosi laghi blu del sud dell’Haute-Saintonge e della Charente-Maritime.

Español :

Este recorrido se desarrolla íntegramente en el bosque de la Doble Saintongeaise. Podrá descubrir, en el corazón del bosque, los famosos lagos azules del sur de la Haute-Saintonge y la Charente-Maritime.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme