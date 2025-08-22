CIRCUIT VTT N°5 NOIR DÉPART DE MAMERS Mamers Sarthe

CIRCUIT VTT N°5 NOIR DÉPART DE MAMERS

CIRCUIT VTT N°5 NOIR DÉPART DE MAMERS 72600 Mamers Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Ce parcours musclé est réservé aux vététistes plus confirmés de par sa longueur et ses difficultés telles que les nombreuses dénivellations, les interminables faux-plats et les descentes abruptes !

http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48

English :

This muscular course is reserved for more experienced mountain bikers due to its length and its difficulties such as the numerous gradients, endless false flats and steep descents!

Deutsch :

Diese muskulöse Strecke ist aufgrund ihrer Länge und ihrer Schwierigkeiten wie den zahlreichen Höhenunterschieden, den endlosen unebenen Flächen und den steilen Abfahrten nur für erfahrenere Mountainbiker geeignet!

Italiano :

Questo percorso impegnativo è riservato ai biker più esperti a causa della sua lunghezza e delle difficoltà, come i numerosi cambi di altitudine, gli infiniti falsipiani e le ripide discese!

Español :

Esta exigente ruta está reservada a los ciclistas más experimentados debido a su longitud y a dificultades como los numerosos cambios de altitud, los interminables falsos llanos y los empinados descensos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire