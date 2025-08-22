CIRCUIT VTT N°8 BLEU CROIX PERGELINE

CIRCUIT VTT N°8 BLEU CROIX PERGELINE 72600 Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

La Forêt de Perseigne, souvent comparée aux forêts vosgiennes, vous réserve de belles surprises.

http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48

English :

The Forest of Perseigne, often compared to the forests of the Vosges, has some nice surprises in store for you.

Deutsch :

Der Forêt de Perseigne, der oft mit den Wäldern der Vogesen verglichen wird, hält einige Überraschungen für Sie bereit.

Italiano :

La Forêt de Perseigne, spesso paragonata alle foreste dei Vosgi, è piena di sorprese.

Español :

El Forêt de Perseigne, a menudo comparado con los bosques de los Vosgos, está lleno de sorpresas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire