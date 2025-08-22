CIRCUIT VTT N°8 BLEU « CROIX PERGELINE » Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
La Forêt de Perseigne, souvent comparée aux forêts vosgiennes, vous réserve de belles surprises.
http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48
English :
The Forest of Perseigne, often compared to the forests of the Vosges, has some nice surprises in store for you.
Deutsch :
Der Forêt de Perseigne, der oft mit den Wäldern der Vogesen verglichen wird, hält einige Überraschungen für Sie bereit.
Italiano :
La Forêt de Perseigne, spesso paragonata alle foreste dei Vosgi, è piena di sorprese.
Español :
El Forêt de Perseigne, a menudo comparado con los bosques de los Vosgos, está lleno de sorpresas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire