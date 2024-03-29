circuit VTT VAE Les 3 vallées La Salvetat Peyralès Rieupeyroux Aveyron

circuit VTT VAE Les 3 vallées La Salvetat Peyralès – Service Sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Depuis La Salvetat-Peyralès, sauveté entourée par trois vallées, ce tracé vous fera découvrir des espaces naturels dépaysants ainsi que des monuments historiques.

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 65 60 00

English :

From La Salvetat-Peyralès, a small town surrounded by three valleys, this route takes you through unspoilt countryside and historic monuments.

Deutsch :

Von La Salvetat-Peyralès aus, einer von drei Tälern umgebenen Wildnis, führt Sie diese Strecke durch landschaftlich reizvolle Naturräume sowie zu historischen Denkmälern.

Italiano :

Partendo da La Salvetat-Peyralès, una piccola città circondata da tre valli, questo itinerario vi condurrà attraverso paesaggi naturali mozzafiato e monumenti storici.

Español :

Comenzando en La Salvetat-Peyralès, una pequeña ciudad rodeada por tres valles, esta ruta le llevará a través de impresionantes paisajes naturales y monumentos históricos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron