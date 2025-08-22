circuit VTT VAE Prévinquières en VTT Rieupeyroux Aveyron

circuit VTT VAE Prévinquières en VTT

circuit VTT VAE Prévinquières en VTT – Service Sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit facile, sillonnant la commune de Prévinquières, vous amènera sur les hauteurs de la vallée de l’Aveyron. Ce parcours familial traverse l’aire de loisirs de la Mouline, sur la rive de l’Aveyron.

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 65 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This easy trail through the commune of Prévinquières takes you to the heights of the Aveyron valley. This family-friendly trail crosses the Mouline leisure area on the banks of the Aveyron.

Deutsch :

Dieser leichte Rundweg durch die Gemeinde Prévinquières führt Sie auf die Anhöhen des Aveyron-Tals. Diese familienfreundliche Strecke führt durch das Freizeitgebiet La Mouline am Ufer des Aveyron.

Italiano :

Questo facile sentiero che attraversa il comune di Prévinquières vi porta sulle alture della valle dell’Aveyron. Questo percorso per famiglie attraversa l’area ricreativa di Mouline, sulle rive dell’Aveyron.

Español :

Este fácil sendero por el municipio de Prévinquières le llevará a las alturas del valle del Aveyron. Este sendero familiar atraviesa la zona de ocio de Mouline, a orillas del Aveyron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-17 par ADT Aveyron