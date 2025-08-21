Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne Clermont-Soubiran Lot-et-Garonne

Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne En VTT Facile

Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne 47270 Clermont-Soubiran Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

A l’aller, le circuit utilise des routes et des chemins panoramiques dominant la vallée de la Garonne. Le retour s’effectue sur l’ancienne voie romaine au pied du coteau, hors d’eau des crues de la garonne.

English : Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne

On the way out, the route uses roads and panoramic paths overlooking the Garonne valley. The return journey takes place on the old Roman road at the foot of the hillside, out of the water of the Garonne River.

Deutsch : Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne

Auf dem Hinweg nutzt der Rundweg Panoramastraßen und -wege mit Blick auf das Garonne-Tal. Der Rückweg verläuft auf der alten Römerstraße am Fuße des Hügels, die vor den Überschwemmungen der Garonne sicher ist.

Italiano :

All’andata, il percorso utilizza strade e sentieri panoramici che si affacciano sulla valle della Garonna. Il ritorno avviene lungo l’antica strada romana ai piedi della collina, al riparo dalle piene della Garonna.

Español : Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne

A la salida, la ruta utiliza carreteras y caminos panorámicos con vistas al valle del Garona. El regreso se realiza por la antigua calzada romana al pie de la ladera, fuera del camino de las crecidas del Garona.

