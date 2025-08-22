Clermont-Soubiran, des coteaux du Pays de Serres au Canal de Garonne Clermont-Soubiran Lot-et-Garonne

Clermont-Soubiran, des coteaux du Pays de Serres au Canal de Garonne A pieds Difficile

Clermont-Soubiran, des coteaux du Pays de Serres au Canal de Garonne 47270 Clermont-Soubiran Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 21600.0 Tarif :

Ce long parcours accidenté fera le bonheur des vététistes et des randonneurs aguerris qui pourront ainsi découvrir une portion de la voie verte du Canal de Garonne, trait d’union entre Aquitaine et Midi-Pyrénées.

+33 5 53 66 14 14

English : Clermont-Soubiran, des coteaux du Pays de Serres au Canal de Garonne

This long, rugged route will delight mountain bikers and experienced hikers who will be able to discover a portion of the Canal de Garonne greenway, a link between Aquitaine and Midi-Pyrénées.

Deutsch : Clermont-Soubiran, des coteaux du Pays de Serres au Canal de Garonne

Diese lange, hügelige Strecke wird Mountainbiker und geübte Wanderer begeistern, die so einen Teil des grünen Weges des Canal de Garonne entdecken können, der Aquitanien und Midi-Pyrenäen verbindet.

Italiano :

Questo percorso lungo e collinare farà la gioia degli appassionati di mountain bike e degli escursionisti esperti, che potranno scoprire un tratto della greenway del Canal de Garonne, collegamento tra l’Aquitania e il Midi-Pirenei.

Español : Clermont-Soubiran, des coteaux du Pays de Serres au Canal de Garonne

Este largo y accidentado recorrido hará las delicias de los ciclistas de montaña y de los senderistas experimentados, que podrán descubrir un tramo de la vía verde del Canal de Garona, enlace entre Aquitania y Midi-Pyrénées.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine