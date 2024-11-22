Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac Clermont-Soubiran Lot-et-Garonne

Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac Clermont-Soubiran Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac En VTT Facile

Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac 47270 Clermont-Soubiran Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7100.0 Tarif :

Ce circuit court mais physique, par endroits, offre de nombreux points de vue sur les coteaux du Pays de Serres, la vallée de la Garonne et les ondulations des coteaux de Gascogne à l’horizon. La chapelle d’Aureillac mérite l’attention, même si elle ne peut se découvrir que de l’extérieur.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac

This short but physical circuit offers many views of the hillsides of the Pays de Serres, the Garonne valley and the undulating hillsides of Gascony on the horizon. The chapel of Aureillac deserves attention, even if it can only be seen from the outside.

Deutsch : Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac

Diese kurze, aber streckenweise körperlich anstrengende Strecke bietet zahlreiche Aussichtspunkte mit Blick auf die Hänge des Pays de Serres, das Garonne-Tal und die sanft geschwungenen Hänge der Gascogne am Horizont. Die Kapelle von Aureillac verdient Aufmerksamkeit, auch wenn sie nur von außen zu entdecken ist.

Italiano :

Questo circuito, breve ma fisico, offre molte viste sulle colline del Pays de Serres, sulla valle della Garonna e sulle colline ondulate della Guascogna all’orizzonte. La cappella di Aureillac merita una visita, anche se può essere vista solo dall’esterno.

Español : Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac

Este circuito, corto pero físico, ofrece numerosas vistas de las laderas del Pays de Serres, el valle del Garona y las onduladas laderas de Gascuña en el horizonte. La capilla de Aureillac merece una visita, aunque sólo se pueda ver desde el exterior.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine