Club de canoë-kayak du Thor Le Thor Vaucluse

Club de canoë-kayak du Thor

Club de canoë-kayak du Thor 117 Chemin des Moulins 84250 Le Thor Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le club de canoë-kayak du Thor vous invite à une immersion au cœur de la Sorgue, en parcourant une boucle en canoë à la découverte d’un écosystème préservé sur l’un des derniers tronçons sauvages de la rivière.

https://www.canoe-vaucluse.fr/lethor +33 4 28 70 27 27

English :

The canoeing club of Le Thor invites you to immerse yourself in the heart of the Sorgue, with a canoeing loop to discover a preserved ecosystem on one of the river?s last wild stretches.

Deutsch :

Der Kanu- und Kajakclub von Le Thor lädt Sie ein, in das Herz der Sorgue einzutauchen und auf einem der letzten wilden Abschnitte des Flusses einen Rundkurs mit dem Kanu zu befahren, um ein geschütztes Ökosystem zu entdecken.

Italiano :

Il club di canoa-kayak Le Thor vi invita a immergervi nel cuore della Sorgue, con un’escursione in canoa alla scoperta di un ecosistema preservato su uno degli ultimi tratti selvaggi del fiume.

Español :

El club de canoa-kayak Le Thor le invita a sumergirse en el corazón del Sorgue, en una excursión en canoa para descubrir un ecosistema preservado en uno de los últimos tramos salvajes del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme