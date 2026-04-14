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Mai à Vélo 2026, CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, Le Thor

Mai à Vélo 2026, CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, Le Thor

Mai à Vélo 2026, CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, Le Thor vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse

Adresse : Chemin des Moulins, 84250 Le Thor, France

Ville : 84250 Le Thor

Département : Vaucluse

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse Chemin des Moulins, 84250 Le Thor, France Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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