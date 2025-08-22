Combe de la Saulire Courchevel Savoie

Combe de la Saulire

Combe de la Saulire Courchevel 1850 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Du sommet de la combe de la Saulire, admirez la majesté du mont Blanc,vue plongeante sur la station de Courchevel golf, lac du Biollay, altiport.

+33 4 79 08 00 29

English : Combe de la Saulire

From the top of Combe de la Saulire, facing Mont Blanc, view down onto the resort of Courchevel: golf course, Lac du Biollay, altiport. At the bottom of the cable car, fallow the footpath (n°17) to the resort.

Deutsch : Combe de la Saulire

Vom Gipfel der Combe de la Saulire aus können Sie den majestätischen Mont Blanc bewundern und den Ort Courchevel mit seinem Golfplatz, dem Lac du Biollay und dem Flugplatz überblicken.

Italiano :

Dalla cima della Combe de la Saulire, ammirate la maestosità del Monte Bianco, con una vista a volo d’uccello sulla località di Courchevel: campo da golf, Lac du Biollay, altiport.

Español : Combe de la Saulire

Desde la cima de la Combe de la Saulire, admire la majestuosidad del Mont Blanc, con una vista de pájaro de la estación de Courchevel: campo de golf, Lac du Biollay, altiport.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme