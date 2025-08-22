Condé-sur-Vire < > Pont-Farcy Condé-sur-Vire Manche

Condé-sur-Vire < > Pont-Farcy

L’itinéraire longe d’abord la vallée de la Vire, puis traverse plusieurs communes rurales et de ravissants hameaux jusqu’à la ville médiévale de Tessy-sur-Vire, où l’on peut voir de très belles constructions en granit. En chemin, guettez les panneaux d’indications pour Les Roches de Ham ce promontoire rocheux situé à quelques 100 mètres de hauteur offre une vue spectaculaire sur la nature environnante.

The itinerary first follows the Vire valley, then crosses several rural communes and charming hamlets until the medieval town of Tessy-sur-Vire, where you can see some very beautiful granite buildings. On the way, look out for the signs for Les Roches de Ham : this rocky promontory situated at a height of some 100 meters offers a spectacular view of the surrounding nature.

Die Route verläuft zunächst entlang des Vire-Tals, dann durch mehrere ländliche Gemeinden und reizende Weiler bis zur mittelalterlichen Stadt Tessy-sur-Vire, in der man sehr schöne Granitbauten sehen kann. Achten Sie unterwegs auf die Hinweisschilder zu Les Roches de Ham : Dieser Felsvorsprung in etwa 100 m Höhe bietet einen spektakulären Ausblick auf die umliegende Natur.

Il percorso segue la valle della Vire, poi attraversa diversi villaggi rurali e borghi incantevoli fino a raggiungere la città medievale di Tessy-sur-Vire, dove si possono ammirare alcuni edifici in granito molto belli. Lungo la strada, fate attenzione alle indicazioni per Les Roches de Ham : questo promontorio roccioso alto circa 100 metri offre una vista spettacolare sulla campagna circostante.

La ruta sigue el valle del Vire y atraviesa varios pueblos rurales y encantadoras aldeas hasta llegar a la ciudad medieval de Tessy-sur-Vire, donde se pueden contemplar algunos edificios de granito de gran belleza. Por el camino, busque las señales de Les Roches de Ham : este promontorio rocoso de unos 100 metros de altura ofrece una vista espectacular de la campiña circundante.

