Voie verte Condé-Sur-Vire Fourneaux Condé-sur-Vire Manche

Voie verte Condé-Sur-Vire Fourneaux

Voie verte Condé-Sur-Vire Fourneaux 50890 Condé-sur-Vire Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 16000.0 Tarif :

L’itinéraire longe d’abord la vallée de la Vire, puis traverse plusieurs communes rurales et de ravissants hameaux jusqu’à la ville médiévale de Tessy-sur-Vire, où l’on peut voir de très belles constructions en granit. En chemin, guettez les panneaux d’indications pour Les Roches de Ham ce promontoire rocheux situé à quelques 100 mètres de hauteur offre une vue spectaculaire sur la nature environnante.

English : Voie verte Condé-Sur-Vire Fourneaux

The route first runs along the Vire valley, then passes through several rural communes and charming hamlets to the medieval town of Tessy-sur-Vire, where you can see some very beautiful granite buildings. Along the way, look out for signs for Les Roches de Ham : this rocky promontory, some 100 metres high, offers spectacular views of the surrounding countryside.

Deutsch :

Die Route verläuft zunächst entlang des Vire-Tals und führt dann durch mehrere ländliche Gemeinden und hübsche Weiler bis zur mittelalterlichen Stadt Tessy-sur-Vire, in der man sehr schöne Granitbauten sehen kann. Achten Sie unterwegs auf die Hinweisschilder zu Les Roches de Ham : Dieser Felsvorsprung in etwa 100 Metern Höhe bietet einen spektakulären Ausblick auf die umliegende Natur.

Italiano :

Il percorso si snoda lungo la valle della Vire, attraversando una serie di villaggi rurali e graziosi borghi fino alla città medievale di Tessy-sur-Vire, dove si possono ammirare alcuni splendidi edifici in granito. Lungo la strada, fate attenzione alle indicazioni per Les Roches de Ham : questo promontorio roccioso alto circa 100 metri offre una vista spettacolare sulla campagna circostante.

Español :

La ruta recorre el valle del Vire, pasando por varios pueblos rurales y bonitas aldeas hasta llegar a la ciudad medieval de Tessy-sur-Vire, donde se pueden ver algunos edificios de granito muy bonitos. En el camino, busque las señales de Les Roches de Ham : este promontorio rocoso de unos 100 metros de altura ofrece una vista espectacular de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme