Coteau des Vignes Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Coteau des Vignes 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Un espace naturel sensible. Parcourez quelques kilomètres, et découvrez cet espace privilégié où la biodiversité et le patrimoine naturel ont su être sauvegardés.

+33 2 43 33 28 04

English :

A sensitive natural area. Travel a few kilometres and discover this privileged area where biodiversity and natural heritage have been preserved.

Deutsch :

Ein sensibler Naturraum. Fahren Sie ein paar Kilometer und entdecken Sie diesen privilegierten Raum, in dem die biologische Vielfalt und das Naturerbe bewahrt werden konnten.

Italiano :

Un’area naturale sensibile. Percorrete pochi chilometri e scoprite quest’area privilegiata dove la biodiversità e il patrimonio naturale sono stati preservati.

Español :

Una zona natural sensible. Recorra unos kilómetros y descubra esta zona privilegiada en la que se ha preservado la biodiversidad y el patrimonio natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire