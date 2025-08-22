Courte itinérance pédestre de 2 jours sur la Montagne de Loriaz Etape 2 Vallorcine Haute-Savoie

Courte itinérance pédestre de 2 jours sur la Montagne de Loriaz Etape 2

Courte itinérance pédestre de 2 jours sur la Montagne de Loriaz Etape 2 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une petite itinérance à 2020m d’altitude vers un ancien alpage au cœur du massif des Aiguilles Rouges qui vous offrira un panorama exceptionnel sur la célèbre Aiguille Verte et le massif du Mont-Blanc.

https://www.chamonix.com/ +33 4 50 53 00 24

English : Short 2-day hike on the Montagne de Loriaz Stage 2

A short itinerary at an altitude of 2020m to an old mountain pasture in the heart of the Aiguilles Rouges massif, offering exceptional panoramic views of the famous Aiguille Verte and the Mont-Blanc massif.

Deutsch :

Eine kleine Wanderung auf 2020m Höhe zu einer alten Alm im Herzen des Massivs der Aiguilles Rouges, die Ihnen ein außergewöhnliches Panorama auf die berühmte Aiguille Verte und das Mont-Blanc-Massiv bietet.

Italiano :

Breve escursione a 2020 m di altitudine in un antico alpeggio nel cuore del massiccio delle Aiguilles Rouges che offre un panorama eccezionale sulla famosa Aiguille Verte e sul massiccio del Monte Bianco.

Español :

Una corta caminata a 2020 m de altitud hasta un antiguo pastizal de montaña en el corazón del macizo de las Agujas Rojas que ofrece un panorama excepcional de la famosa Aiguille Verte y del macizo del Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme