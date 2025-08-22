Crêtes et arêtes En Couleurs sur les Coteaux du Savès Gimont Gers

Crêtes et arêtes En Couleurs sur les Coteaux du Savès

Crêtes et arêtes En Couleurs sur les Coteaux du Savès 53 boulevard du Nord 32200 Gimont Gers Occitanie

Des œuvres contemporaines originales, de superbes points de vue sur les Pyrénées et la campagne gersoise ainsi qu’un château de la Renaissance vous attendent sur ce parcours.

http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87

English : Ridges and edges In Colors on the Coteaux du Savès

Original contemporary works, superb views of the Pyrenees and the Gers countryside as well as a Renaissance castle await you on this route.

Deutsch :

Auf dieser Strecke erwarten Sie originelle zeitgenössische Kunstwerke, herrliche Aussichtspunkte auf die Pyrenäen und die Landschaft des Gers sowie ein Renaissanceschloss.

Italiano :

Lungo il percorso vi attendono opere contemporanee originali, splendide viste sui Pirenei e sulla campagna del Gers e un castello rinascimentale.

Español :

Obras originales contemporáneas, magníficas vistas de los Pirineos y la campiña de Gers y un castillo renacentista le esperan en el camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme