Le Grand Huit Autour de Gimont Gimont Gers

Le Grand Huit Autour de Gimont Bureau d’information touristique 32200 Gimont Gers Occitanie

Cette grande boucle de 42 km autour de Gimont vous fera découvrir les villages aux alentours Aubiet, Lussan, l’Isle Arné en revenant par Maurens et Giscaro.

English : The Roller Coaster Around Gimont

This big loop of 42 km around Gimont will make you discover the villages in the surroundings: Aubiet, Lussan, l’Isle Arné while returning by Maurens and Giscaro.

Deutsch :

Diese große Schleife von 42 km rund um Gimont führt Sie zu den Dörfern in der Umgebung: Aubiet, Lussan, Isle Arné und zurück über Maurens und Giscaro.

Italiano :

Questo anello di 42 km intorno a Gimont comprende i villaggi circostanti di Aubiet, Lussan e Isle Arné, per poi tornare indietro passando per Maurens e Giscaro.

Español :

Este bucle de 42 km alrededor de Gimont pasa por los pueblos circundantes de Aubiet, Lussan e Isle Arné, y regresa por Maurens y Giscaro.

