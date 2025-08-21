Le Grand Huit Autour de Gimont Gimont Gers
Le Grand Huit Autour de Gimont Gimont Gers vendredi 1 mai 2026.
Le Grand Huit Autour de Gimont
Le Grand Huit Autour de Gimont Bureau d’information touristique 32200 Gimont Gers Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Cette grande boucle de 42 km autour de Gimont vous fera découvrir les villages aux alentours Aubiet, Lussan, l’Isle Arné en revenant par Maurens et Giscaro.
http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87
English : The Roller Coaster Around Gimont
This big loop of 42 km around Gimont will make you discover the villages in the surroundings: Aubiet, Lussan, l’Isle Arné while returning by Maurens and Giscaro.
Deutsch :
Diese große Schleife von 42 km rund um Gimont führt Sie zu den Dörfern in der Umgebung: Aubiet, Lussan, Isle Arné und zurück über Maurens und Giscaro.
Italiano :
Questo anello di 42 km intorno a Gimont comprende i villaggi circostanti di Aubiet, Lussan e Isle Arné, per poi tornare indietro passando per Maurens e Giscaro.
Español :
Este bucle de 42 km alrededor de Gimont pasa por los pueblos circundantes de Aubiet, Lussan e Isle Arné, y regresa por Maurens y Giscaro.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme