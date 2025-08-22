CycloStreetart | A la rencontre de professionels hors du commun Bassac Charente

CycloStreetart | A la rencontre de professionels hors du commun

50 route de Condé 16120 Bassac Charente Nouvelle-Aquitaine

Les balades à vélo les plus surprenantes de Charente !

Ce parcours numérique unique en son genre associant réalité virtuelle, streetart, patrimoine et défis interactifs…

English : CycloStreetart | Meeting extraordinary professionals

The most surprising bike rides in the Charente!

This unique digital route combines virtual reality, street art, heritage and interactive challenges…

Deutsch :

Die überraschendsten Fahrradtouren der Charente!

Diese einzigartige digitale Route verbindet virtuelle Realität, Streetart, Kulturerbe und interaktive Herausforderungen…

Italiano :

Le gite in bicicletta più sorprendenti della Charente!

Questo percorso digitale unico combina realtà virtuale, arte di strada, patrimonio e sfide interattive…

Español :

¡Los paseos en bicicleta más sorprendentes de la Charente!

Esta ruta digital única combina realidad virtual, arte callejero, patrimonio y retos interactivos…

