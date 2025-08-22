CycloStreetart | A la rencontre de professionels hors du commun Bassac Charente
Les balades à vélo les plus surprenantes de Charente !
Ce parcours numérique unique en son genre associant réalité virtuelle, streetart, patrimoine et défis interactifs…
https://get.legendr.app/
English : CycloStreetart | Meeting extraordinary professionals
The most surprising bike rides in the Charente!
This unique digital route combines virtual reality, street art, heritage and interactive challenges…
Deutsch :
Die überraschendsten Fahrradtouren der Charente!
Diese einzigartige digitale Route verbindet virtuelle Realität, Streetart, Kulturerbe und interaktive Herausforderungen…
Italiano :
Le gite in bicicletta più sorprendenti della Charente!
Questo percorso digitale unico combina realtà virtuale, arte di strada, patrimonio e sfide interattive…
Español :
¡Los paseos en bicicleta más sorprendentes de la Charente!
Esta ruta digital única combina realidad virtual, arte callejero, patrimonio y retos interactivos…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme