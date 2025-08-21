Cyclotourisme Circuit de la vallée du Tarn Sévérac d’Aveyron Aveyron
Cyclotourisme Circuit de la vallée du Tarn
Départ parking du camping Les Calquières Difficulté Difficile Distance 60,4 km Dénivelé 957 m
https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 47 65 94
English :
Departure: parking lot of the campsite Les Calquières Difficulty: Difficult Distance: 60,4 km Difference in altitude: 957 m
Deutsch :
Start: Parkplatz des Campingplatzes Les Calquières Schwierigkeitsgrad: Schwer Distanz: 60,4 km Höhenunterschied: 957 m
Italiano :
Partenza: parcheggio del campeggio Les Calquières Difficoltà Difficile Distanza 60,4 km Dislivello 957 m
Español :
Salida parking del camping Les Calquières Dificultad Difícil Distancia 60,4 km Desnivel 957 m
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron