Cyclotourisme Circuit de la vallée du Tarn Sévérac d’Aveyron Aveyron

Départ parking du camping Les Calquières Difficulté Difficile Distance 60,4 km Dénivelé 957 m

https://www.causses-aubrac-tourisme.com/   +33 5 65 47 65 94

English :

Departure: parking lot of the campsite Les Calquières Difficulty: Difficult Distance: 60,4 km Difference in altitude: 957 m

Deutsch :

Start: Parkplatz des Campingplatzes Les Calquières Schwierigkeitsgrad: Schwer Distanz: 60,4 km Höhenunterschied: 957 m

Italiano :

Partenza: parcheggio del campeggio Les Calquières Difficoltà Difficile Distanza 60,4 km Dislivello 957 m

Español :

Salida parking del camping Les Calquières Dificultad Difícil Distancia 60,4 km Desnivel 957 m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron