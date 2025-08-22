Cyclotourisme Circuit de Sévérac-le-château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Sévérac-le-château

Cyclotourisme Circuit de Sévérac-le-château 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie

La butte de Séverac offre un remarquable panorama sur la haute vallée de l’Aveyron. Coiffée par un château XIIe et XIVe siècles, la cité médiévale abrite de belles demeures avec tours-escaliers, colombages et encorbellements.

English :

The mound of Séverac offers a remarkable panorama of the high valley of the Aveyron. Hooded by a 12th and 14th century castle, the medieval town houses beautiful residences with stair towers, half-timbering and corbels.

Deutsch :

Der Hügel von Séverac bietet ein bemerkenswertes Panorama über das obere Aveyron-Tal. Die mittelalterliche Stadt, die von einem Schloss aus dem 12. und 14. Jahrhundert bedeckt wird, beherbergt schöne Häuser mit Treppentürmen, Fachwerk und Erkern.

Italiano :

La collinetta di Séverac offre un notevole panorama sull’alta valle dell’Aveyron. Coronata da un castello del 12° e 14° secolo, la città medievale ospita splendide residenze con torri a scalare, graticci e corbezzoli.

Español :

La colina de Séverac ofrece un notable panorama del alto valle del Aveyron. Coronada por un castillo de los siglos XII y XIV, la ciudad medieval alberga hermosas residencias con torres escalonadas, entramados de madera y ménsulas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron