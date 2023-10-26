Cyclotourisme Circuit de Sévérac-le-château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Sévérac-le-château

Cyclotourisme Circuit de Sévérac-le-château 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie

La butte de Séverac culmine à 817 m d’altitude et offre un remarquable panorama sur la haute vallée de l’Aveyron (sources à 2,5 km). Coiffée par un imposant château XIIe et XIVe siècles, la cité médiévale bâtie sur le versant sud abrite de belles demeures avec tours-escaliers, colombages et encorbellements.

English :

The hill of Séverac culminates at 817 m of altitude and offers a remarkable panorama on the high valley of the Aveyron (springs at 2,5 km). The medieval city, built on the southern slope, is crowned by an imposing 12th and 14th century castle and is home to beautiful residences with stair towers, half-timbering and corbelling.

Deutsch :

Der Hügel von Séverac erreicht eine Höhe von 817 m und bietet ein bemerkenswertes Panorama über das obere Tal des Aveyron (Quellen in 2,5 km Entfernung). Die mittelalterliche Stadt, die von einem imposanten Schloss aus dem 12. und 14. Jahrhundert bedeckt ist, wurde am Südhang erbaut und beherbergt schöne Häuser mit Treppentürmen, Fachwerk und Erkern.

Italiano :

La collina di Séverac culmina a 817 m di altitudine e offre un notevole panorama sull’alta valle dell’Aveyron (sorgenti a 2,5 km). Coronata da un imponente castello del XII e XIV secolo, la città medievale costruita sul versante meridionale ospita splendide residenze con torri a scalare, semitelai e corbezzoli.

Español :

La colina de Séverac culmina a 817 m de altitud y ofrece un notable panorama sobre el alto valle del Aveyron (manantiales a 2,5 km). Coronada por un imponente castillo de los siglos XII y XIV, la ciudad medieval construida en la ladera sur alberga hermosas residencias con torres escalonadas, entramados de madera y ménsulas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron