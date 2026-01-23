Tournée de collecte à Lapanouse Place du Plô Sévérac d’Aveyron
Tournée de collecte à Lapanouse Place du Plô Sévérac d’Aveyron samedi 13 juin 2026.
Sévérac d’Aveyron
Tournée de collecte à Lapanouse
Place du Plô Lapanouse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
À l’occasion du grand ménage de printemps, la Transformerie, recyclerie solidaire, lance une tournée de collecte dans les villages. Rendez-vous sur la place de votre village pour déposer vos dons !
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Rendez-vous le samedi 13 juin, de 11h à 11h45, à la place du Plô à Lapanouse. .
Place du Plô Lapanouse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 72 33 75 81 latransformerie@gmail.com
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English :
To coincide with spring cleaning, the Transformerie recycling center is launching a village collection tour. Come to your village square to drop off your donations!
L’événement Tournée de collecte à Lapanouse Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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