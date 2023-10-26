Cyclotourisme Circuit vers la vallée du Lot et l’Aubrac Sévérac d’Aveyron Aveyron
Sévérac d'Aveyron, Aveyron
vendredi 1 août 2025.
Cyclotourisme Circuit vers la vallée du Lot et l’Aubrac
Cyclotourisme Circuit vers la vallée du Lot et l’Aubrac Camping Les Calquières 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie
Départ parking du camping « Les Calquières » Difficulté Très difficile Distance 112,5 km Dénivelé 1900 m
https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 47 65 94
English :
Departure: car park of the campsite « Les Calquières » Difficulty: Very difficult Distance: 112,5 km Difference in altitude: 1900 m
Deutsch :
Start: Parkplatz des Campingplatzes « Les Calquières » Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig Distanz: 112,5 km Höhenunterschied: 1900 m
Italiano :
Punto di partenza: parcheggio del campeggio « Les Calquières » Difficoltà: molto difficile Distanza: 112,5 km Dislivello: 1900 m
Español :
Punto de partida: aparcamiento del camping « Les Calquières » Dificultad: muy difícil Distancia: 112,5 km Desnivel: 1900 m
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron