Dame Blanche Besançon Doubs

Dame Blanche A pieds Difficile

Dame Blanche Les Grandes Baraques, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10040.0 Tarif :

Une ascension de 270 m pour découvrir devant le fort un magnifique point de vue sur la vallée de l’Ognon.

English :

A 270 m ascent to discover a magnificent view of the Ognon valley in front of the fort.

Deutsch :

Ein Aufstieg von 270 m, um vor dem Fort einen herrlichen Aussichtspunkt über das Ognon-Tal zu entdecken.

Italiano :

Salite a 270 m per scoprire un magnifico punto di vista sulla valle di Ognon, di fronte al forte.

Español :

Suba 270 m para descubrir un magnífico mirador sobre el valle de Ognon, frente al fuerte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data