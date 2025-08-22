DAMPIERRE-SUR-LOIRE AU COEUR DU VIGNOBLE Saumur Maine-et-Loire
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR DAMPIERRE-SUR-LOIRE AU COEUR DU VIGNOBLE 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 11600.0
Que vous soyez passionné d’architecture, d’histoire ou simplement à la recherche d’une balade tranquille au milieu des vignes, cette randonnée vous comblera à coup sûr.
https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ +33 2 41 79 01 77
Whether you’re an architecture enthusiast, a history buff or simply looking for a leisurely stroll through the vineyards, this hike is sure to please.
Egal, ob Sie sich für Architektur oder Geschichte interessieren oder einfach nur einen ruhigen Spaziergang inmitten von Weinbergen suchen, diese Wanderung wird Sie garantiert zufriedenstellen.
Che siate appassionati di architettura, di storia o semplicemente in cerca di una piacevole passeggiata tra i vigneti, questa passeggiata è di sicuro interesse.
Tanto si es un entusiasta de la arquitectura, un aficionado a la historia o simplemente busca un paseo tranquilo por los viñedos, este paseo le encantará.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-26 par Anjou tourime