DAMPIERRE-SUR-LOIRE AU COEUR DU VIGNOBLE Saumur Maine-et-Loire

DAMPIERRE-SUR-LOIRE AU COEUR DU VIGNOBLE

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR DAMPIERRE-SUR-LOIRE AU COEUR DU VIGNOBLE 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 11600.0 Tarif :

Que vous soyez passionné d’architecture, d’histoire ou simplement à la recherche d’une balade tranquille au milieu des vignes, cette randonnée vous comblera à coup sûr.

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ +33 2 41 79 01 77

English :

Whether you’re an architecture enthusiast, a history buff or simply looking for a leisurely stroll through the vineyards, this hike is sure to please.

Deutsch :

Egal, ob Sie sich für Architektur oder Geschichte interessieren oder einfach nur einen ruhigen Spaziergang inmitten von Weinbergen suchen, diese Wanderung wird Sie garantiert zufriedenstellen.

Italiano :

Che siate appassionati di architettura, di storia o semplicemente in cerca di una piacevole passeggiata tra i vigneti, questa passeggiata è di sicuro interesse.

Español :

Tanto si es un entusiasta de la arquitectura, un aficionado a la historia o simplemente busca un paseo tranquilo por los viñedos, este paseo le encantará.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-26 par Anjou tourime