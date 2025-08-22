Dans les Châtaigneraies du Ségala Teyssieu Lot

Dans les Châtaigneraies du Ségala

Dans les Châtaigneraies du Ségala 46190 Teyssieu Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 15000.0 Tarif :

Entre vallées et montagne, au pied de l’Auvergne, une balade très nature, riche en petit patrimoine et en villages de caractère

English :

Between valleys and mountains, at the foot of the Auvergne, a very natural walk, rich in small heritage sites and characterful villages

Deutsch :

Zwischen Tälern und Bergen, am Fuße der Auvergne, eine sehr naturbelassene Wanderung, reich an kleinem Kulturerbe und charaktervollen Dörfern

Italiano :

Tra valli e montagne, ai piedi dell’Alvernia, una passeggiata molto naturale, ricca di piccoli patrimoni e villaggi caratteristici

Español :

Entre valles y montañas, a los pies de Auvernia, un paseo muy natural, rico en pequeños patrimonios y pueblos con carácter

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot