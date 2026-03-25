Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Pilou

Rastoul Teyssieu Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !

Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations

DESCRIPTION DE LA FERME Sous le soleil, et parfois la pluie..

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !

Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations

DESCRIPTION DE LA FERME Sous le soleil, et parfois la pluie… Cochons, veaux, vaches et deux jeunes paysans sympas et dynamiques vous accueillent pour vous présenter leur métier passion

De la naissance à l'assiette, ils vous montreront les animaux

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Rastoul Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 46 75 55 43

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English :

We are pleased to announce the new edition of the event Le Lot De Ferme en Ferme, which returns on Sunday, April 26, 2026!

This event offers the general public to discover organic farms in the area through visits, meetings with producers and various animations

FARM DESCRIPTION: Under the sun, and sometimes rain…

L’événement Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Pilou Teyssieu a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne