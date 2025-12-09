De Beauvais à Méru par l’Oise normande et le Vexin-Thelle Beauvais Oise

De Beauvais à Méru par l’Oise normande et le Vexin-Thelle

Cet itinéraire exigeant sur terrain mixte est destiné aux cyclistes en bonne condition physique. Un vélo gravel est le plus adapté. Entre les gares de Beauvais (à 1 heure 10 de Paris-Nord) et de Méru (à 55 minutes), le tracé sollicite les mollets, surtout après les 30 premiers kilomètres franchis.

Vous passez d’abord par le centre de Beauvais et sa cathédrale Saint-Pierre (qui célèbre en 2025 les 800 ans de la pose de sa première pierre) puis vous empruntez l’Avenue Verte London-Paris vers l’abbaye de Saint-Germer de Fly. À partir de là, vous affrontez un terrain assez accidenté qui ouvre sur des paysages surprenants du sud-ouest de l’Oise.

Vous découvrez ainsi la réserve naturelle de Larris et les tourbières de Saint-Pierre-des-Champs, le mont Sainte-Hélène, les collines et les vallons du pays de Bray (territoire de délicieux fromages), la forêt de Thelle et le pays du Vexin-Thelle.

Après Chaumont-en-Vexin (qui offre une possibilité de repli avec sa gare à 1 heure 15 de Paris–Saint-Lazare), vous évoluez sur les chemins et routes secondaires à faible circulation du plateau du Vexin français jusqu’aux pieds de la butte de Rosne. Haute de 216 mètres et appartenant au département du Val d’Oise, elle constitue le plus haut point naturel de l’Île-de-France.

L’atmosphère rurale de ce parcours vous accompagne à travers le pays de Nacre jusqu’à son terme, à Méru où le musée de la Nacre et de la Tabletterie est à découvrir.

English : De Beauvais à Méru par l’Oise normande et le Vexin-Thelle

This demanding route over mixed terrain is designed for cyclists in good physical condition. A gravel bike is the best choice. Between Beauvais station (1 hour 10 minutes from Paris-Nord) and Méru station (55 minutes away), the route puts a strain on the calves, especially after the first 30 kilometers.

You first pass through the center of Beauvais and its Cathedral Saint-Pierre (which in 2025 celebrates the 800th anniversary of the laying of its foundation stone), then take the Avenue Verte London-Paris to the Abbey of Saint-Germer de Fly. From here, you’ll tackle some fairly rugged terrain that opens onto the surprising landscapes of the south-western Oise region.

You’ll discover the Larris nature reserve and the Saint-Pierre-des-Champs peat bogs, Mont Sainte-Hélène, the hills and valleys of the Pays de Bray (home of delicious cheeses), the Forêt de Thelle and the Vexin-Thelle region.

After Chaumont-en-Vexin (with its train station 1 hour 15 minutes from Paris-Saint-Lazare), you’ll follow the paths and low-traffic secondary roads of the French Vexin plateau to the foot of the Butte de Rosne. At 216 metres high and part of the Val d’Oise département, it is the highest natural point in the Île-de-France region.

The rural atmosphere of this route takes you through the Pays de Nacre to its end in Méru, where the Musée de la Nacre et de la Tabletterie is waiting to be discovered.

Deutsch : De Beauvais à Méru par l’Oise normande et le Vexin-Thelle

Diese anspruchsvolle Route auf gemischtem Gelände ist für Radfahrer mit guter Kondition geeignet. Ein Gravel-Bike ist am besten geeignet. Zwischen den Bahnhöfen Beauvais (1 Stunde und 10 Minuten von Paris-Nord entfernt) und Meru (55 Minuten entfernt) fordert die Strecke die Waden, vor allem nach den ersten 30 überwundenen Kilometern.

Sie fahren zunächst durch das Zentrum von Beauvais mit der Kathedrale Saint-Pierre (die 2025 ihr 800-jähriges Jubiläum der Grundsteinlegung feiert) und biegen dann auf die Avenue Verte London-Paris in Richtung der Abtei Saint-Germer de Fly ab. Von hier aus geht es über ziemlich unebenes Gelände, das Ihnen überraschende Landschaften im Südwesten des Departements Oise eröffnet.

Sie sehen das Naturschutzgebiet Larris und die Torfmoore von Saint-Pierre-des-Champs, den Berg Sainte-Hélène, die Hügel und Täler des Pays de Bray (Heimat köstlicher Käsesorten), den Wald von Thelle und das Land von Vexin-Thelle.

Nach Chaumont-en-Vexin (das mit seinem Bahnhof, der 1 Stunde und 15 Minuten von Paris Saint-Lazare entfernt liegt, eine Ausweichmöglichkeit bietet), bewegen Sie sich auf verkehrsarmen Wegen und Nebenstraßen auf der Hochebene des französischen Vexin bis zum Fuße des Hügels von Rosne. Der 216 m hohe Hügel gehört zum Département Val d’Oise und ist der höchste natürliche Punkt der Region Île-de-France.

Die ländliche Atmosphäre dieser Route begleitet Sie durch das Pays de Nacre bis zu seinem Ende in Méru, wo das Musée de la Nacre et de la Tabletterie (Perlmuttmuseum) zu entdecken ist.

Italiano :

Questo percorso impegnativo su terreno misto è pensato per ciclisti in buone condizioni fisiche. La scelta migliore è una bicicletta da strada. Tra la stazione di Beauvais (1 ora e 10 minuti da Paris-Nord) e la stazione di Méru (55 minuti), il percorso mette a dura prova i polpacci, soprattutto dopo i primi 30 chilometri.

Si passa prima per il centro di Beauvais e la sua cattedrale di Saint-Pierre (che nel 2025 festeggerà l’800° anniversario della posa della prima pietra), poi si imbocca l’Avenue Verte Londra-Parigi verso l’abbazia di Saint-Germer de Fly. Da qui, il percorso si snoda su un terreno piuttosto accidentato che si apre sui sorprendenti paesaggi della regione sud-occidentale dell’Oise.

Scoprirete la riserva naturale di Larris e le torbiere di Saint-Pierre-des-Champs, Mont Sainte-Hélène, le colline e le valli del Pays de Bray (patria di deliziosi formaggi), la Forêt de Thelle e la regione di Vexin-Thelle.

Dopo Chaumont-en-Vexin (con la sua stazione ferroviaria a 1 ora e 15 minuti da Parigi-Saint-Lazare), seguirete i sentieri e le strade secondarie a basso traffico dell’altopiano francese del Vexin fino ai piedi della Butte de Rosne. Con i suoi 216 metri di altezza, fa parte del dipartimento della Val d’Oise ed è il punto naturale più alto della regione dell’Île-de-France.

L’atmosfera rurale di questo percorso vi porterà attraverso il Pays de Nacre fino alla sua conclusione a Méru, dove potrete visitare il Musée de la Nacre et de la Tabletterie.

Español : De Beauvais à Méru par l’Oise normande et le Vexin-Thelle

Esta exigente ruta por terreno mixto está diseñada para ciclistas en buena condición física. Una bicicleta de gravilla es la mejor elección. Entre la estación de Beauvais (a 1 hora y 10 minutos de Paris-Nord) y la estación de Méru (a 55 minutos), la ruta pone a prueba los gemelos, sobre todo después de los primeros 30 kilómetros.

Se pasa primero por el centro de Beauvais y su catedral de Saint-Pierre (que en 2025 celebra el 800 aniversario de la colocación de su primera piedra), y luego se toma la Avenue Verte Londres-París en dirección a la abadía de Saint-Germer de Fly. A partir de aquí, la ruta discurre por un terreno bastante accidentado que se abre a los sorprendentes paisajes del suroeste de la región de Oise.

Descubrirá la reserva natural de Larris y las turberas de Saint-Pierre-des-Champs, el Monte Sainte-Hélène, las colinas y valles del Pays de Bray (cuna de deliciosos quesos), el Forêt de Thelle y la región de Vexin-Thelle.

Después de Chaumont-en-Vexin (con su estación de tren a sólo 1 hora y 15 minutos de París-Saint-Lazare), seguirá los senderos y carreteras secundarias poco transitadas de la meseta francesa de Vexin hasta los pies de la Butte de Rosne. Con 216 metros de altura y perteneciente al departamento de Val d’Oise, es el punto natural más alto de la región de Île-de-France.

El ambiente rural de esta ruta le llevará a través del Pays de Nacre hasta su final en Méru, donde podrá visitar el Musée de la Nacre et de la Tabletterie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France