De Gabas à Sallent de Gallego par le Col de Peyrelue Laruns Pyrénées-Atlantiques

De Gabas à Sallent de Gallego par le Col de Peyrelue 64440 Laruns Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Distance : 14100.0

Pour rejoindre l’Espagne, une alternative au col des Moines et col du Somport consiste à prendre la direction de la vallée du Brousset et du col de Peyrelue. Un itinéraire emprunté dès le XVIe siècle par marchands et pèlerins, en marche vers Sallent de Gallego et la vallée de Tena.

English : De Gabas à Sallent de Gallego par le Col de Peyrelue

To reach Spain, an alternative to the Col des Moines and Col du Somport is to head for the Brousset valley and the Col de Peyrelue. An itinerary used since the 16th century by merchants and pilgrims, on their way to Sallent de Gallego and the Tena valley.

Deutsch : De Gabas à Sallent de Gallego par le Col de Peyrelue

Eine Alternative zum Col des Moines und Col du Somport, um nach Spanien zu gelangen, ist der Weg durch das Brousset-Tal und über den Col de Peyrelue. Jahrhundert von Händlern und Pilgern auf ihrem Weg nach Sallent de Gallego und ins Tal von Tena benutzt.

Italiano :

Per raggiungere la Spagna, un’alternativa al Col des Moines e al Col du Somport è prendere la direzione della valle di Brousset e del Col de Peyrelue. Un percorso utilizzato fin dal XVI secolo da mercanti e pellegrini diretti a Sallent de Gallego e alla valle del Tena.

Español : De Gabas à Sallent de Gallego par le Col de Peyrelue

Para llegar a España, una alternativa al Col des Moines y al Col du Somport es tomar la dirección del valle de Brousset y el Col de Peyrelue. Ruta utilizada desde el siglo XVI por comerciantes y peregrinos en su camino hacia Sallent de Gállego y el valle de Tena.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine