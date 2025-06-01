De la grande prairie au bois de la grange Saint-Martin-le-Nœud Oise

De la grande prairie au bois de la grange Saint-Martin-le-Nœud Oise vendredi 1 août 2025.

De la grande prairie au bois de la grange A pieds Difficulté moyenne

De la grande prairie au bois de la grange Place publique, Chemin de Chaumont en face du n°13 60000 Saint-Martin-le-Nœud Oise Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 15000.0

Au sud-ouest de Beauvais, découvrez la commune de Saint-Martin-le-Nœud et faites une halte dans le village (église romane, anciennes carrières ayant appartenu aux templiers, voie romaine). Après un détour dans le village de Saint-Léger-en-Bray (mairie et église du XVIème siècle), vous pourrez découvrir les grandes prairies et les bois du Beauvaisis.

English : De la grande prairie au bois de la grange

To the south-west of Beauvais, discover the commune of Saint-Martin-le-N?ud and stop off in the village (Romanesque church, former Templar quarries, Roman road). After a detour to the village of Saint-Léger-en-Bray (town hall and 16th-century church), you can explore the vast meadows and woods of the Beauvaisis region.

Deutsch : De la grande prairie au bois de la grange

Südwestlich von Beauvais entdecken Sie die Gemeinde Saint-Martin-le-N?ud und machen Sie einen Halt im Dorf (romanische Kirche, alte Steinbrüche, die den Templern gehörten, römische Straße). Nach einem Abstecher in das Dorf Saint-Léger-en-Bray (Rathaus und Kirche aus dem 16. Jahrhundert) können Sie die weiten Wiesen und Wälder des Beauvaisis erkunden.

Italiano :

A sud-ovest di Beauvais, scoprite il comune di Saint-Martin-le-N?ud e fate una sosta nel villaggio (chiesa romanica, ex cave templari, strada romana). Dopo una deviazione verso il villaggio di Saint-Léger-en-Bray (municipio e chiesa del XVI secolo), si possono esplorare i vasti prati e boschi della regione di Beauvaisis.

Español : De la grande prairie au bois de la grange

Al suroeste de Beauvais, descubra el municipio de Saint-Martin-le-Nœud y haga una parada en el pueblo (iglesia románica, antiguas canteras templarias, calzada romana). Tras un desvío al pueblo de Saint-Léger-en-Bray (ayuntamiento e iglesia del siglo XVI), podrá explorar los extensos prados y bosques de la región de Beauvaisis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France