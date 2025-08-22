De la grande prairie au bois de la grange (variante) Saint-Martin-le-Nœud Oise

De la grande prairie au bois de la grange (variante) En VTT Difficulté moyenne

De la grande prairie au bois de la grange (variante) Place publique, Chemin de Chaumont en face du N°13 60000 Saint-Martin-le-Nœud Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :

Au sud-ouest de Beauvais, découvrez la commune de Saint-Martin-le-Nœud et faites une halte dans le village (église romane, anciennes carrières ayant appartenu aux templiers, voie romaine).

Variante (9 km au lieu de 14,5 km) Après le croisement en T, prendre à droite. Suivre le chemin sur une centaine de mètres puis bifurquer à gauche en direction du village de Saint-Martin-le-Noeud. Arrivé sur la route départementale la prendre sur la droite (prudence !) pour rejoindre le parcours.

English : De la grande prairie au bois de la grange (variante)

To the south-west of Beauvais, discover the commune of Saint-Martin-le-N?ud and stop off in the village (Romanesque church, former Templar quarries, Roman road).

Variant (9 km instead of 14.5 km): After the T-junction, turn right. Follow the track for 100 m, then fork left towards the village of Saint-Martin-le-Noeud. When you reach the main road, turn right (be careful!) to rejoin the course.

Deutsch : De la grande prairie au bois de la grange (variante)

Entdecken Sie südwestlich von Beauvais die Gemeinde Saint-Martin-le-N?ud und machen Sie einen Halt im Dorf (romanische Kirche, alte Steinbrüche, die den Templern gehörten, römische Straße).

Variante (9 km statt 14,5 km): Nach der T-Kreuzung biegen Sie rechts ab. Folgen Sie dem Weg etwa 100 m und biegen Sie dann links in Richtung des Dorfes Saint-Martin-le-Noeud ab. An der Departementsstraße angekommen, nehmen Sie diese rechts (Vorsicht!), um auf die Strecke zu gelangen.

Italiano :

A sud-ovest di Beauvais, scoprite il comune di Saint-Martin-le-N?ud e fate una sosta nel villaggio (chiesa romanica, ex cave templari, strada romana).

Percorso alternativo (9 km invece di 14,5 km): dopo l’incrocio a T, girare a destra. Seguire la pista per un centinaio di metri, poi biforcarsi a sinistra verso il villaggio di Saint-Martin-le-Noeud. Quando si raggiunge la strada principale, si gira a destra (attenzione!) per ricongiungersi al percorso.

Español : De la grande prairie au bois de la grange (variante)

Al suroeste de Beauvais, descubra el municipio de Saint-Martin-le-Nœud y haga una parada en el pueblo (iglesia románica, antiguas canteras templarias, calzada romana).

Itinerario alternativo (9 km en lugar de 14,5 km): Tras el cruce en T, gire a la derecha. Siga la pista durante un centenar de metros, después gire a la izquierda hacia el pueblo de Saint-Martin-le-Noeud. Al llegar a la carretera principal, gire a la derecha (¡con cuidado!) para retomar la ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France