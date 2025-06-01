De Laruns à Gabas Laruns Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 15000.0

Laissant derrière elle la large vallée à fond plat, cette deuxième étape du Chemin d’Ossau relève le délicat défi de gravir une portion de paysage où la géomorphologie pyrénéenne n’a laissé que vallées encaissés et gorges profondes.

English : De Laruns à Gabas

Leaving the wide flat-bottomed valley behind, this second stage of the Chemin d’Ossau takes up the delicate challenge of climbing up a stretch of landscape where the Pyrenean geomorphology has left only steep valleys and deep gorges.

Deutsch : De Laruns à Gabas

Diese zweite Etappe des Chemin d’Ossau lässt das breite Tal mit seinem flachen Boden hinter sich und stellt sich der schwierigen Herausforderung, einen Landschaftsabschnitt zu erklimmen, in dem die Geomorphologie der Pyrenäen nur tief eingeschnittene Täler und tiefe Schluchten hinterlassen hat.

Italiano :

Lasciata la valle ampia e pianeggiante, questa seconda tappa dello Chemin d’Ossau affronta la delicata sfida di scalare un tratto di paesaggio in cui la geomorfologia dei Pirenei ha lasciato solo profonde valli e gole.

Español : De Laruns à Gabas

Dejando atrás el amplio y llano valle, esta segunda etapa del Chemin d’Ossau asume el delicado reto de subir un tramo de paisaje en el que la geomorfología de los Pirineos sólo ha dejado profundos valles y gargantas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine