De l’Orne à la Guigne Laize-Clinchamps Calvados

De l’Orne à la Guigne 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 Laize-Clinchamps Calvados Normandie

Explorez la vallée de l’Orne avec ce parcours de 19,9 km, idéal pour les amateurs de gravel. Vous découvrirez des sites historiques comme le Moulin de Bully et Vieux-la-Romaine, ainsi que des paysages pittoresques le long de la rivière La Guigne. Ce circuit offre une belle combinaison de nature et d’histoire, parfait pour une sortie en vélo.

https://cdc.vallees-orne-odon.fr/tourisme-et-loisirs/sports-et-loisirs/velo/ +33 2 31 50 09 72

English : De l’Orne à la Guigne

Explore the Orne valley on this 19.9 km course, ideal for gravel enthusiasts. You’ll discover historic sites such as the Moulin de Bully and Vieux-la-Romaine, as well as picturesque landscapes along the La Guigne river. This circuit offers a beautiful combination of nature and history, perfect for a cycling outing.

Deutsch :

Erkunden Sie das Tal der Orne auf dieser 19,9 km langen Strecke, die ideal für Gravel-Fans ist. Sie werden historische Stätten wie die Moulin de Bully und Vieux-la-Romaine sowie malerische Landschaften entlang des Flusses La Guigne entdecken. Diese Strecke bietet eine schöne Kombination aus Natur und Geschichte und ist perfekt für einen Fahrradausflug.

Italiano :

Esplorate la valle dell’Orne su questo percorso di 19,9 km, ideale per gli amanti dello sterrato. Scoprirete siti storici come il Moulin de Bully e Vieux-la-Romaine, oltre a paesaggi pittoreschi lungo il fiume La Guigne. Questo percorso offre una splendida combinazione di natura e storia, perfetta per una gita in bicicletta.

Español :

Explore el valle del Orne en este recorrido de 19,9 km, ideal para los entusiastas de la gravilla. Descubrirá lugares históricos como el Moulin de Bully y Vieux-la-Romaine, así como paisajes pintorescos a lo largo del río La Guigne. Esta ruta ofrece una hermosa combinación de naturaleza e historia, perfecta para una excursión en bicicleta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Normandie Tourisme