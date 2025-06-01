Découverte de Beauvais Beauvais Oise

Découverte de Beauvais A pieds Facile

Découverte de Beauvais Ofice de Tourisme à l’intersection de la rue Saint Pierre et de la rue Beauregard 60000 Beauvais Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 4500.0 Tarif :

Une occasion de découvrir une ville qui, détruite aux neuf-dixiéme lors de l’incendie de juin 1940, possède encore de riches témoignages de son passé comme le plus haut chœur gothique du monde ou l’ancien palais épiscopal aujourd’hui transformé en musée.

Le circuit principal est accessible, dans son ensemble, aux personnes à mobilité réduite.

English :

An opportunity to discover a city which, destroyed in the nine-tenths during the fire of June 1940, still has rich testimonies of its past such as the highest Gothic choir in the world or the former bishop’s palace now transformed into a museum.

The main circuit is accessible, as a whole, to people with reduced mobility.

Deutsch :

Eine Gelegenheit, eine Stadt zu entdecken, die beim Brand im Juni 1940 zu neun Zehnteln zerstört wurde, aber noch reiche Zeugnisse ihrer Vergangenheit besitzt, wie den höchsten gotischen Chor der Welt oder den ehemaligen Bischofspalast, der heute in ein Museum umgewandelt wurde.

Die gesamte Hauptroute ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Italiano :

Un’occasione per scoprire una città che fu distrutta nel XIX secolo durante l’incendio del giugno 1940, ma che possiede ancora ricche testimonianze del suo passato, come il coro gotico più alto del mondo o l’ex palazzo episcopale, oggi trasformato in museo.

L’intero percorso principale è accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Español :

Una oportunidad para descubrir una ciudad que fue destruida en el siglo XIX durante el incendio de junio de 1940, pero que todavía posee ricos testimonios de su pasado, como el coro gótico más alto del mundo o el antiguo palacio episcopal, ahora transformado en museo.

Todo el recorrido principal es accesible para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France