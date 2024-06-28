Découverte historique de la vieille ville Annecy Haute-Savoie

Découverte historique de la vieille ville Annecy Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Découverte historique de la vieille ville

Découverte historique de la vieille ville Place de la libération 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partons à la découverte d’Annecy connue pour son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville.

English : Historical discovery of the old town

Let’s discover Annecy, known for its blue-green lake and its canals that run through the old town.

Deutsch : Découverte historique de la vieille ville

Gehen wir auf Entdeckungsreise in Annecy, das für seinen blaugrünen See und seine Kanäle, die die Altstadt durchziehen, bekannt ist.

Italiano :

Scopriamo Annecy, nota per il suo lago verde-blu e i suoi canali che attraversano il centro storico.

Español : Découverte historique de la vieille ville

Descubramos Annecy, conocida por su lago azul verdoso y sus canales que atraviesan el casco antiguo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme