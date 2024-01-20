Découvrez Avignon en 3 balades Avignon Vaucluse

Découvrez Avignon en 3 balades

Laissez-vous charmer par Avignon et son patrimoine d’exception, notamment son ensemble architectural grandiose classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

https://www.avignon-tourisme.com/ +33 4 32 74 32 74

English : Discover Avignon in 3 different walks

Discover the charm of Avignon and its exceptional historical and architectural heritage, in particular the set of buildings ranked a UNESCO World Heritage.

Deutsch : Entdecken Sie Avignon auf drei Spaziergängen

Lassen Sie sich von Avignon und seinem einmaligen Kultur- und Naturerbe bezaubern, insbesondere seinem grandiosen architektonischen Ensemble, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Italiano :

Lasciatevi ammaliare da Avignone e dal suo straordinario patrimonio, tra cui il maestoso complesso architettonico classificato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO.

Español : 3 paseos para descubrir Aviñón

Déjate llevar por el encanto de Aviñón y su patrimonio de excepción, sobre todo, su fabuloso conjunto arquitectónico clasificado patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.

