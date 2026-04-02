Des coteaux du champagne aux sources de la Dhuys Soulaines-Dhuys Aube

Des coteaux du champagne aux sources de la Dhuys Difficile

Des coteaux du champagne aux sources de la Dhuys 10200 Soulaines-Dhuys Aube Grand Est

Durée : Distance : 58000.0 Tarif :

Des coteaux du champagne aux sources de la Dhuys “ 58 km “ niveau moyen. A voir lors de votre circuit: Soulaines-Dhuys, Bar-sur-Aube et son église, Caves de champagne, Colombé-le-Sec village typique 4 fleurs

Difficile

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English :

From the Champagne hills to the sources of the Dhuys ? 58 km ? medium level. Things to see on your tour: Soulaines-Dhuys, Bar-sur-Aube and its church, Champagne cellars, Colombé-le-Sec: a typical 4-flower village

Deutsch :

Von den Hängen des Champagners zu den Quellen der Dhuys ? 58 km ? mittleres Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: Soulaines-Dhuys, Bar-sur-Aube und seine Kirche, Champagnerkeller, Colombé-le-Sec: ein typisches Dorf mit 4 Blumen

Italiano :

Dalle colline della Champagne alle sorgenti del Dhuys ? 58 km ? livello medio. Da vedere durante il tour: Soulaines-Dhuys, Bar-sur-Aube e la sua chiesa, le cantine dello Champagne, Colombé-le-Sec: un tipico villaggio di 4 fiori

Español :

De las colinas de Champaña a las fuentes del Dhuys ? 58 km ? nivel medio. Lugares de interés: Soulaines-Dhuys, Bar-sur-Aube y su iglesia, bodegas de Champaña, Colombé-le-Sec: un pueblo típico de 4 flores

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-11-05 par Aube en Champagne Attractivité