Promenade de la Dhuys Soulaines-Dhuys Aube

Promenade de la Dhuys

Promenade de la Dhuys 10200 Soulaines-Dhuys Aube Grand Est

Durée : 10800 Distance : 10800.0 Tarif :

Promenade de la Dhuys 3h environ niveau facile balisage blanc-vert. Indomptée mais canalisée par l’homme, l’eau nous attire afin de partager ses mystères…

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English :

Promenade de la Dhuys approx. 3h easy level white-green signposting. Untamed but channeled by man, water beckons us to share its mysteries…

Deutsch :

Promenade de la Dhuys ca. 3 Stunden leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Das Wasser, das von den Menschen gezähmt, aber kanalisiert wurde, zieht uns an, um seine Geheimnisse zu teilen…

Italiano :

Passeggiata a La Dhuys circa 3 ore livello facile segnaletica bianco-verde. Indomita ma incanalata dall’uomo, l’acqua ci invita a condividere i suoi misteri…

Español :

Paseo de La Dhuys aprox. 3 horas nivel fácil señalización blanco-verde. Indómita pero canalizada por el hombre, el agua nos invita a compartir sus misterios…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité