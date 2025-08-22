Dolmayrac / Laugnac, une grande randonnée dans les Serres Dolmayrac Lot-et-Garonne

Dolmayrac Laugnac, une grande randonnée dans les Serres A cheval Difficile

Dolmayrac Laugnac, une grande randonnée dans les Serres 47110 Dolmayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Une journée de randonnée, dans les vallées de la Masse et de la Bausse, sur un circuit qui offre de nombreuses vues sur les villages dominant la vallée du Lot et les coteaux du Pays de Serres.

English : Dolmayrac Laugnac, une grande randonnée dans les Serres

A day’s hike in the Masse and Bausse valleys, on a circuit that offers many views of the villages overlooking the Lot valley and the hillsides of the Pays de Serres.

Deutsch : Dolmayrac Laugnac, une grande randonnée dans les Serres

Ein Wandertag in den Tälern von Masse und Bausse auf einer Strecke, die zahlreiche Ausblicke auf die Dörfer bietet, die das Tal des Lot und die Hänge des Pays de Serres dominieren.

Un’escursione di una giornata nelle valli di Masse e Bausse, su un circuito che offre numerosi scorci sui villaggi che si affacciano sulla valle del Lot e sulle colline del Pays de Serres.

Español : Dolmayrac Laugnac, une grande randonnée dans les Serres

Un día de excursión por los valles de Masse y Bausse, en un circuito que ofrece numerosas vistas de los pueblos que dominan el valle del Lot y las laderas del Pays de Serres.

