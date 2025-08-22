Dolmayrac / Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot Dolmayrac Lot-et-Garonne

Dolmayrac Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot A pieds Très facile

Dolmayrac Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot 47110 Dolmayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cette petite boucle est assez exigeante malgré son faible kilomètrage, certains passages atteignent les 12 à 15% et d’autres demandent une grande vigilance pour traverser la D 113. Les vergers de pruniers d’Ente, symboles de la vallée sont très présents tout au long de ce parcours.

English : Dolmayrac Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot

This small loop is quite demanding despite its low mileage, some passages reach 12 to 15% and others require great vigilance to cross the D 113. The plum orchards of Ente, symbols of the valley are very present throughout this route.

Deutsch : Dolmayrac Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot

Diese kleine Schleife ist trotz ihrer geringen Kilometerzahl recht anspruchsvoll. Einige Passagen erreichen 12-15 % und andere erfordern große Wachsamkeit beim Überqueren der D 113. Die Obstgärten mit den Pflaumenbäumen von Ente, die das Symbol des Tals sind, sind auf dieser Strecke sehr präsent.

Questo piccolo anello è piuttosto impegnativo nonostante il basso chilometraggio, alcuni passaggi raggiungono il 12-15% e altri richiedono una grande vigilanza per attraversare la D 113. I frutteti di prugne di Ente, simbolo della valle, sono molto presenti lungo tutto il percorso.

Español : Dolmayrac Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot

Este pequeño bucle es bastante exigente a pesar de su escaso kilometraje, algunos pasajes alcanzan entre el 12 y el 15% y otros requieren una gran vigilancia para cruzar la D 113. Los huertos de ciruelos de Ente, símbolos del valle, están muy presentes a lo largo de esta ruta.

