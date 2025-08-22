Dolmayrac / Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot Dolmayrac Lot-et-Garonne
Dolmayrac / Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot Dolmayrac Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Dolmayrac Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot A pieds Très facile
Dolmayrac Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot 47110 Dolmayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 4000.0 Tarif :
Cette petite boucle est assez exigeante malgré son faible kilomètrage, certains passages atteignent les 12 à 15% et d’autres demandent une grande vigilance pour traverser la D 113. Les vergers de pruniers d’Ente, symboles de la vallée sont très présents tout au long de ce parcours.
This small loop is quite demanding despite its low mileage, some passages reach 12 to 15% and others require great vigilance to cross the D 113. The plum orchards of Ente, symbols of the valley are very present throughout this route.
Diese kleine Schleife ist trotz ihrer geringen Kilometerzahl recht anspruchsvoll. Einige Passagen erreichen 12-15 % und andere erfordern große Wachsamkeit beim Überqueren der D 113. Die Obstgärten mit den Pflaumenbäumen von Ente, die das Symbol des Tals sind, sind auf dieser Strecke sehr präsent.
Questo piccolo anello è piuttosto impegnativo nonostante il basso chilometraggio, alcuni passaggi raggiungono il 12-15% e altri richiedono una grande vigilanza per attraversare la D 113. I frutteti di prugne di Ente, simbolo della valle, sono molto presenti lungo tutto il percorso.
Este pequeño bucle es bastante exigente a pesar de su escaso kilometraje, algunos pasajes alcanzan entre el 12 y el 15% y otros requieren una gran vigilancia para cruzar la D 113. Los huertos de ciruelos de Ente, símbolos del valle, están muy presentes a lo largo de esta ruta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine