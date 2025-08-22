Doux plateaux et premiers reliefs du Perche n°17 Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Doux plateaux et premiers reliefs du Perche n°17 En VTC

Doux plateaux et premiers reliefs du Perche n°17 28480 Thiron-Gardais Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 27300.0 Tarif :

Cette balade vous emmènera sur de pittoresques routes en lisière de bois et à travers champs. De par son relief agréable et peu tourmenté, ce circuit est parfaitement adapté aux familles.

http://www.123randonnee.fr/ +33 2 37 49 49 49

English : Doux plateaux et premiers reliefs du Perche n°17

This fairly long trail with a few gentle climbs is dotted here and there with pretty manor houses and small châteaux. The scenery around Le Perche Gouet is a patchwork of cereal fields and farmland for livestock heralding nearby Le Perche.

Deutsch : Felder und Fachwerkhäuser in Perche-Gouet Copie

Bei dieser relativ langen Tour mit einigen kleinen Anstiegen entdecken Sie hübsche Landsitze und kleine Schlösser. Die Landschaft des Perche Gouet ist durch Getreidefelder und Viehzucht, die das Perche ankündigen, gekennzeichnet.

Italiano :

Questa passeggiata si snoda lungo strade pittoresche ai margini del bosco e attraverso i campi. Grazie al suo terreno piacevole e dolce, questo percorso è perfettamente adatto alle famiglie.

Español :

Este paseo le lleva por caminos pintorescos al borde del bosque y a través de los campos. Debido a su terreno agradable y suave, esta ruta se adapta perfectamente a las familias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire