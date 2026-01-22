Salon vintage

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez au salon vintage découvrir des trésors des années 70.

Pour ce salon vintage, venez découvrir vêtements, robe de mariée, chaussures et accessoires des années 70s. .

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 04 55 11

English :

Come to the vintage show and discover treasures from the 70s.

