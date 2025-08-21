Les balcons du Perche n°7 Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Les balcons du Perche n°7 En VTC

Les balcons du Perche n°7 Domaine de l’Abbaye 28480 Thiron-Gardais Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 28600.0 Tarif :

Ce parcours propose des dénivelés importants mais un panorama exceptionnel. N’hésitez pas à pédaler tranquillement sur ces routes percheronnes où les points de vue s’offrent à vous.

http://www.123randonnee.fr/ +33 2 37 84 01 00

English : Les balcons du Perche n°7

Whilst there might be some steep climbs along this trail, the beautiful views at the top make it well worth your while. There’s no need to rush along the cycle paths through Le Perche feel free to take your time and savour the views!

Deutsch : Die Balcons des Perche

Die Höhenunterschiede bei dieser Tour sind groß, das Panorama aber fantastisch. Radeln Sie ruhig auf diesen Straßen des Perche, die Ihnen schöne Ausblicke bieten.

Italiano :

Questo percorso offre notevoli dislivelli ma un panorama eccezionale. Non esitate a pedalare tranquillamente su queste strade percheroniche dove i panorami sono infiniti.

Español :

Esta ruta ofrece importantes diferencias de altitud pero un panorama excepcional. No dude en pedalear tranquilamente por estas carreteras percherones donde las vistas son infinitas.

