Du Doubs au Théâtre… Pontarlier Doubs

Un itinéraire en partie citadin longeant la rivière Doubs pour accéder à la forêt communale dominant la ville de Pontarlier.
English :
A partly urban itinerary along the Doubs river to access the communal forest overlooking the town of Pontarlier.
Deutsch :
Ein teilweise städtischer Weg entlang des Flusses Doubs zum Gemeindewald, der die Stadt Pontarlier überragt.
Italiano :
Un percorso in parte urbano lungo il fiume Doubs fino alla foresta comunale che domina la città di Pontarlier.
Español :
Recorrido parcialmente urbano a lo largo del río Doubs hasta el bosque municipal que domina la ciudad de Pontarlier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data