Du Doubs au Théâtre… Pontarlier Doubs

Du Doubs au Théâtre… Pont des Chèvres, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Un itinéraire en partie citadin longeant la rivière Doubs pour accéder à la forêt communale dominant la ville de Pontarlier.

English :

A partly urban itinerary along the Doubs river to access the communal forest overlooking the town of Pontarlier.

Deutsch :

Ein teilweise städtischer Weg entlang des Flusses Doubs zum Gemeindewald, der die Stadt Pontarlier überragt.

Italiano :

Un percorso in parte urbano lungo il fiume Doubs fino alla foresta comunale che domina la città di Pontarlier.

Español :

Recorrido parcialmente urbano a lo largo del río Doubs hasta el bosque municipal que domina la ciudad de Pontarlier.

