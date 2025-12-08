Saint Loup n°82 Pontarlier Doubs

Saint Loup n°82 Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.

Saint Loup n°82 En VTT assistance électrique Facile

Saint Loup n°82 Théâtre Forestier, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4670.0 Tarif :

Circuit initiation VTT en famille alternant forêt et espaces ouverts.
Facile

https://explore.doubs.fr/trek/3773  

English :

An introductory mountain bike circuit for the whole family, alternating between forest and open spaces.

Deutsch :

Mountainbike-Einsteigertour für Familien, bei der sich Wald und offene Flächen abwechseln.

Italiano :

Un percorso introduttivo in mountain bike per tutta la famiglia, che alterna boschi e spazi aperti.

Español :

Una ruta de iniciación a la bicicleta de montaña para toda la familia, que alterna bosques y espacios abiertos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data