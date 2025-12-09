Le Grand Taureau Pontarlier Doubs
Le Grand Taureau Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.
Le Grand Taureau A pieds Difficile
Le Grand Taureau Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Découverte de beaux pâturages d’altitude et d’un merveilleux point de vue sur les Alpes et les sommets alentours si le temps le permet.
Difficile
English :
Discover beautiful high-altitude pastures and marvellous views of the Alps and surrounding peaks, weather permitting.
Deutsch :
Entdecken Sie schöne Hochweiden und einen wunderbaren Ausblick auf die Alpen und die umliegenden Gipfel, wenn das Wetter es zulässt.
Italiano :
Scoprite gli splendidi pascoli d’alta quota e le meravigliose viste sulle Alpi e sulle cime circostanti, tempo permettendo.
Español :
Descubra los hermosos pastos de altura y las maravillosas vistas de los Alpes y las cumbres circundantes, si el tiempo lo permite.
